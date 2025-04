Giudice Sportivo Napoli multato | svelato il motivo

Giudice Sportivo: in arrivo una grossa sanzione per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Napoli sempre più primo. La vittoria contro il Torino targata McTominay dà ulteriore fiducia agli uomini di Conte, che ora vedono il traguardo scudetto sempre più vicino. Il passo falso dell'Inter ha permesso alla squadra azzurra di blindare il primo posto e di aumentare la distanza dai nerazzurri: le prossime quattro partite saranno fondamentali per la lotta scudetto. Nonostante la splendida vittoria e l'euforia per aver conquistato il primo posto in classifica, il Napoli deve ora fare i conti con il Giudice Sportivo. Tra i club sanzionati in questa giornata di campionato risulta anche la squadra di Antonio Conte. Il Giudice Sportivo punisce il Napoli: ammenda di 2500 euro. Arriva il provvedimento contro la società guidata da Aurelio De Laurentiis: ammenda di 2500 euro per aver lanciato alcune bottigliette nel campo di gioco.

