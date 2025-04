Giudice Sportivo doppia mazzata per Zanetti | due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica!

Giudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell'Hellas Verona saltano l'Inter per squalifica! Ecco di chi si trattaSono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo prese al termine della 34^ giornata del campionato di Serie A. Confermato il turno di squalifica per ben due giocatori dell'Hellas Verona, che salteranno dunque la prossima partita contro l'Inter a San Siro. Si tratta di Daniele Ghilardi (espulso contro il Cagliari) e di Diego Coppola (il quale, da diffidato, ha preso un'ammonizione contro i sardi). Per la gomitata rifilata a Bianco, l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, sarà fermato con 2 giornate di squalifica più una multa di 10mila euro,Gli altri giocatori fermati per un turno sono: Alberto Grassi (Empoli), Andrea Carboni (Monza), Kingsley Ehizibue (Udinese), Valentino Lazaro (Torino), Martin Payero (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina).

