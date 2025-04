Giubileo | a Pisticci sabato In cammino-Abbazie d’Europa Ventiduesima tappa

Pisticci:sabato 3 maggio Pisticci ospiterà la Ventiduesima tappa di “In cammino – Abbazie d’Europa”, un’iniziativa che rientra nel percorso verso il Giubileo del 2025. L’evento avrà come meta l’Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale, un santuario storico e significativo per la nostra comunità, già punto di riferimento per il Giubileo del 2000.“In cammino” è un itinerario dello spirito, della cultura, dell’arte e dell’economia sostenibile; è un viaggio attraverso le più importanti Abbazie d’Europa in preparazione del Giubileo del 2025, durante il quale queste Abbazie, tra cui l’Abbazia del Casale di Pisticci, si fanno teatro di cultura, arricchimento comune e luogo di pensiero, rivitalizzato anche attraverso performance artistiche.Dopo la visita guidata al Santuario, alle 10. 🔗 Noinotizie.it - Giubileo: a Pisticci sabato “In cammino-Abbazie d’Europa” Ventiduesima tappa Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di3 maggioospiterà ladi “In”, un’iniziativa che rientra nel percorso verso ildel 2025. L’evento avrà come meta l’Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale, un santuario storico e significativo per la nostra comunità, già punto di riferimento per ildel 2000.“In” è un itinerario dello spirito, della cultura, dell’arte e dell’economia sostenibile; è un viaggio attraverso le più importantiin preparazione deldel 2025, durante il quale queste, tra cui l’Abbazia del Casale di, si fanno teatro di cultura, arricchimento comune e luogo di pensiero, rivitalizzato anche attraverso performance artistiche.Dopo la visita guidata al Santuario, alle 10. 🔗 Noinotizie.it

Giubileo 2025, 22^ tappa di “In cammino – Abbazie d’Europa” a Pisticci: programma eventi; In cammino-Abbazie d'Europa arriva a Pisticci: ecco l'appuntamento con questo moderno pellegrinaggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

