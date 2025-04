Giro d' Italia il 24 maggio tappa a Nova Gorica Gorizia

Gorizia - Per festeggiare degnamente la prima capitale europea della cultura transfrontaliera, a Gorizia e a Nova Gorica si concluderà la 14ma tappa del Giro d'Italia, giunto quest'anno alla 108ma edizione. L'arrivo dei corridori è previsto il 24 maggio, giorno in cui ricorrono i centoquindici. 🔗 Triesteprima.it - Giro d'Italia, il 24 maggio tappa a Nova Gorica/Gorizia - Per festeggiare degnamente la prima capitale europea della cultura transfrontaliera, ae asi concluderà la 14madeld', giunto quest'anno alla 108ma edizione. L'arrivo dei corridori è previsto il 24, giorno in cui ricorrono i centoquindici. 🔗 Triesteprima.it

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Giro d'Italia, il 24 maggio tappa a Nova Gorica/Gorizia - La carovana rosa, per la 14ma tappa, arriverà nella Capitale europea della Cultura 2025 in piazza Transalpina, lato sloveno, il prossimo 24 maggio, a esattamente cento quindici anni dall'inizio del co ... 🔗triesteprima.it

Il Grande Arrivo del Giro d'Italia dal Vaticano al Circo Massimo. Cairo: "Nel nome di Papa Francesco" - La presentazione in Campidoglio dell'ultima tappa della corsa rosa 2025 a Roma, 143 chilometri toccando Ostia prima del circuito cittadino. Il sindaco Gualtieri: "Orgogliosi di ripetere un finale spet ... 🔗gazzetta.it

Giro d'Italia 2025, Gualtieri presenta l'ultima tappa a Roma: "Grande omaggio a Papa Francesco" - (LaPresse) Presentata oggi a Roma l'ultima tappa del Giro d'Italia 2025 che per la terza volta consecutiva terminerà nella Capitale e per ... 🔗stream24.ilsole24ore.com