Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, ultima tappa a Roma è “omaggio a Papa Francesco”: il percorso

Presentata al’delche per la terza volta consecutiva terminerà nella Capitale e che per l’occasione sarà dedicata a. La corsa, in programma il primo giugno, attraverserà la Città del Vaticano e terminerà davanti al Circo Massimo. L’parte attraverserà i Giardini Vaticani uscendo dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta. Un passaggio voluto fortemente danell’anno del Giubileo. L’arrivo sarà al Circo Massimo, dopo 143 chilometri, con 9 giri finali di circuito nel centro cittadino. È la settima volta nella sua storia che ilfinirà a. Nella cerimonia di presentazione, oltre al sindaco di, Roberto Gualtieri, era presente anche il presidente del gruppo Rcs, Urbano Cairo, e Vincenzo Nibali, ultimo vincitore italiano della Corsa rosa, nel 2016. 🔗 Lapresse.it