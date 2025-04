Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, l’ultima tappa dedicata a Papa Francesco

Svelato il percorso deldel108, con il Grande Arrivoa Roma il prossimo 1° giugno. L’ultimo giorno della corsa rosa inizierà attraversando i Giardini Vaticani per uscire dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, residenza diBergoglio, dove formalmente si darà via alladopo una prima partenza simbolica dalle Terme di Caracalla.Il percorso includerà un circuito finale nel centro storico con 8 giri attorno al Colosseo. Negli ultimi chilometri del circuito al Circo Massimo ci saranno diverse curve, alcune tecniche, una breve salita e gli ultimi 350 metri sui sanpietrini.Cairo: “Ultimaa Roma”Sulè intervenuto anche Urbano Cairo, presidente di Rcs, alla presentazione del, che terminerà a Roma, con lafinale, la 21esima, in programma domenica 1 giugno. 🔗 Lapresse.it