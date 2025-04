Oasport.it - Giro d’Italia 2025, l’ultima tappa a Roma omaggerà Papa Francesco. Partenza dal Vaticano, presentato il percorso

delrenderà omaggio a: la frazione che concluderà la prossima Corsa Rosa, in programma ail prossimo 1° giugno, vivrà nel ricordo del compianto Pontefice scomparso lo scorso 21 aprile. Ilè stato svelato oggi nella Capitale: 143 chilometri complessivi, verrà affrontato un circuito nel centro cittadino da ripetere otto volte.Il gruppo attraverserà i Giardini Vaticani e uscirà dalla Porta del Perugino davanti a Santa Maria, dirigendosi così verso il ritrovo diallestito presso le Terme di Caracalla. A quel punto si pedalerà in direzione Ostia, per poi tornare indietro verso la zona dellae iniziare ad affrontare gli otto giri da 9,5 chilometri ciascuno, durante i quali verranno toccati luoghi iconici come il Colosseo, il Circo Massimo, Piazza Navona e i Fori Imperiali. 🔗 Oasport.it