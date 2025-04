Giro d’Italia 2025 | la tappa finale di Roma intitolata a Papa Francesco

ospiterà per la terza edizione di fila l’ultimadel. L’appuntamento è fissato per domenica 1° giugno, quando la Corsa Rosa si concluderà proprio tra le strade della Capitale e sarà unaspeciale, dedicata a, scomparso pochi giorni fa. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina in Campidoglio, dove il presidente di RCS, Urbano Cairo, ha spiegato la decisione: “Sarà unatotalmente dedicata al, che era un grande amante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sarà un momento molto emozionante“.Starting of5 – Genova-Lucce –2024 during Stage 5 – Genova-Lucca,race in Lucca, Italy, May 08 2024Il percorso dellaLapartirà simbolicamente dalle Terme di Caracalla, poi il gruppo attraverserà i Giardini Vaticani e raggiungerà Santa Marta, dove verrà dato il via ufficiale. 🔗 Sportface.it