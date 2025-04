Giro d’Italia 2025 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Roglic e Ayuso le stelle l’Italia punta su Tiberi

Giro d’Italia 2025, edizione numero 111 della Corsa Rosa. Sarà grande spettacolo, anche se questa volta non ci sarà al via la stella Tadej Pogacar. Non mancheranno i protagonisti, sia internazionali, che azzurri a caccia del grande risultato.La sfida per il titolo sarà ovviamente tra Primoz Roglic e Juan Ayuso, ma l’Italia proverà ad agguantare il podio con le sue stelle: Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist con l’elenco dei partecipanti (ancora in aggiornamento).startlist Giro d’Italia 2025ALPECIN-DECEUNINCKGROVES KadenARKÉA-B&B HOTELSBAHRAIN VICTORIOUSBILBAO PelloCARUSO DamianoTiberi AntonioCOFIDISSAMITIER SergioDECATHLON AG2R LA MONDIALEBENNETT SamEF EDUCATION-EASYPOSTCARAPAZ RichardGROUPAMA-FDJGAUDU DavidINEOS GRENADIERSARENSMAN ThymenBERNAL EganTARLING JoshuaINTERMARCHÉ-WANTYBUSATTO FrancescoGOOSSENS KobeMEINTJES LouisPETILLI SimoneTHIJSSEN GerbenVAN HOECKE GijsLIDL-TREKCICCONE GiulioPEDERSEN MadsMOVISTARFORMOLO DavideQUINTANA NairoRUBIO EinerRED BULL-BORA-HANSGROHEALEOTTI GiovanniHINDLEY JaiMARTINEZ DanielRoglic PrimozSOUDAL QUICK-STEPLANDA MikelMAGNIER PaulTEAM JAYCO ALULABOUWMAN KoenZANA FilippoTEAM PICNIC POSTNLBARDET RomainPOOLE MaxVAN UDEN CasperTEAM VISMA LEASE A BIKE AFFINI EdoardoKELDERMAN WilcoKOOIJ OlavKRUIJSWIJK StevenLEMMEN BartVAN AERT WoutVAN BAARLE DylanYATES SimonUAE TEAM EMIRATES XRGAyuso JuanDEL TORO IsaacYATES AdamXDS ASTANABETTIOL AlbertoFORTUNATO LorenzoPOELS WoutULISSI DiegoISRAEL-PREMIER TECHFRIGO MarcoFUGLSANG JakobGEE DerekQ36. 🔗 Oasport.it - Giro d’Italia 2025: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Roglic e Ayuso le stelle, l’Italia punta su Tiberi Poco più di una settimana e si comincia: scatta dall’Albania venerdì 9 maggio il, edizione numero 111 della Corsa Rosa. Sarà grande spettacolo, anche se questa volta non ci sarà al via la stella Tadej Pogacar. Non mancheranno i protagonisti, sia internazionali, che azzurri a caccia del grande risultato.La sfida per il titolo sarà ovviamente tra Primoze Juan, maproverà ad agguantare il podio con le sue: Antonioe Giulio Ciccone. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacondei(ancora in aggiornamento).ALPECIN-DECEUNINCKGROVES KadenARKÉA-B&B HOTELSBAHRAIN VICTORIOUSBILBAO PelloCARUSO DamianoAntonioCOFIDISSAMITIER SergioDECATHLON AG2R LA MONDIALEBENNETT SamEF EDUCATION-EASYPOSTCARAPAZ RichardGROUPAMA-FDJGAUDU DavidINEOS GRENADIERSARENSMAN ThymenBERNAL EganTARLING JoshuaINTERMARCHÉ-WANTYBUSATTO FrancescoGOOSSENS KobeMEINTJES LouisPETILLI SimoneTHIJSSEN GerbenVAN HOECKE GijsLIDL-TREKCICCONE GiulioPEDERSEN MadsMOVISTARFORMOLO DavideQUINTANA NairoRUBIO EinerRED BULL-BORA-HANSGROHEALEOTTI GiovanniHINDLEY JaiMARTINEZ DanielPrimozSOUDAL QUICK-STEPLANDA MikelMAGNIER PaulTEAM JAYCO ALULABOUWMAN KoenZANA FilippoTEAM PICNIC POSTNLBARDET RomainPOOLE MaxVAN UDEN CasperTEAM VISMA LEASE A BIKE AFFINI EdoardoKELDERMAN WilcoKOOIJ OlavKRUIJSWIJK StevenLEMMEN BartVAN AERT WoutVAN BAARLE DylanYATES SimonUAE TEAM EMIRATES XRGJuanDEL TORO IsaacYATES AdamXDS ASTANABETTIOL AlbertoFORTUNATO LorenzoPOELS WoutULISSI DiegoISRAEL-PREMIER TECHFRIGO MarcoFUGLSANG JakobGEE DerekQ36. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Scatta il Giro di Romandia 2025. Duello Almeida-Evenepoel. L’Italia punta su Fortunato e Vendrame - Inizia a salire l’adrenalina, si avvicina l’inizio del primo dei grandi eventi a tappe della stagione ciclistica. Il Giro d’Italia prenderà il via il prossimo 09 Maggio con la partenza da Durazzo e si concluderà a Roma domenica 01 Giugno. I corridori, archiviata definitivamente la stagione delle grandi classiche di primavera, rifiniscono la preparazione con test impegnativi nei quali perfezionare la propria condizione. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d’Italia 2025, abbuoni raddoppiati al TV sponsorizzato da Red Bull; Red Bull KM: i 1.000 metri che possono cambiare il Giro d'Italia 2025; Quanto vale vincere il Giro d'Italia 2025? Il montepremi completo: tutte le maglie e tutte le cifre; la novità del Giro d'Italia 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025: quarta tappa Alberobello-Lecce. Percorso e altimetria: tocca finalmente ai velocisti - Dopo la breve parentesi iniziale in Albania, il Giro d'Italia 2025 approda finalmente nel Bel Paese. Martedì 13 maggio si svolgerà infatti la quarta ... 🔗oasport.it

Giro d’Italia 2025: il percorso, i favoriti e tutte le tappe - Un “Giro” nella storia Nato nel 1909 su iniziativa della Gazzetta dello Sport, il Giro d’Italia divenne in poco tempo uno degli eventi sportivi più amati e seguiti al mondo. La… Leggi ... 🔗informazione.it

GIRO. NIBALI COMMENTA LA NOVITÀ DEL RED BULL KM E SCOMMETTE SU ROGLIC - Ieri il Giro d'Italia ha annunciato la novità del Red Bull KM, che porterà alla corsa rosa abbuoni doppi rispetto al passato in tutte le tappe in linea dell'edizione 2025. In attesa di conoscere le ... 🔗tuttobiciweb.it