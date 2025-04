Giro di Romandia 2025 prologo di oggi Saint-Imier-Saint-Imier | orari tv percorso favoriti Evenepoel favorito

Giro di Romandia 2025. La storica corsa a tappe, siamo giunti all’edizione numero 78, prende il via oggi per concludersi domenica 04 Maggio a Ginevra dopo aver percorso 683,3 chilometri.LA DIRETTA LIVE DEL Giro DI Romandia DALLE 15.13Il breve prologo di apertura ha il compito di assegnare la prima maglia di leader della classifica generale. La breve prova a cronometro chiama ad un importante risposta gli specialisti delle prove contro il tempo, chiamati poi a ripetersi nell’atto conclusivo, e offrirà una prima istantanea dei rapporti di forza tra i corridori destinati a giocarsi il successo nelle ultime tappe. Le venti squadre partecipanti, sono 140 i corridori al via, si sfidano per designare il successore nell’albo d’oro di Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti a Vlasov e Lipowitz. 🔗 Oasport.it - Giro di Romandia 2025, prologo di oggi Saint-Imier-Saint-Imier: orari, tv, percorso, favoriti. Evenepoel favorito L’inizio e la fine saranno caratterizzati dalla sfida contro il tempo. È tutto pronto per la partenza deldi. La storica corsa a tappe, siamo giunti all’edizione numero 78, prende il viaper concludersi domenica 04 Maggio a Ginevra dopo aver683,3 chilometri.LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 15.13Il brevedi apertura ha il compito di assegnare la prima maglia di leader della classifica generale. La breve prova a cronometro chiama ad un importante risposta gli specialisti delle prove contro il tempo, chiamati poi a ripetersi nell’atto conclusivo, e offrirà una prima istantanea dei rapporti di forza tra i corridori destinati a giocarsi il successo nelle ultime tappe. Le venti squadre partecipanti, sono 140 i corridori al via, si sfidano per designare il successore nell’albo d’oro di Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti a Vlasov e Lipowitz. 🔗 Oasport.it

