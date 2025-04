Sport.quotidiano.net - Giro della Valdigreve: trionfo di Tommaso Roggi e Iperfinish domina la gara

Pieno rispetto del pronostico nel 22°e nuovoper lacon, il secondo posto con Spanio e il quarto con Favilli. Sul viale di arrivo non c’è stata volata tra i due atletisquadra fiorentina, in quantoe Spanio hanno concluso appaiati laseguiti a una ventina di metri dal generoso CappellettiSancascianese tra i più bravi come il suo compagno di squadra Fi. A 19 secondi l’arrivo frazionato degli inseguitori, in unacon 55 allievi, organizzata dalla Ciclistica Grevigiana.Arrivo: 1)) Km 49, media km 43,310; 2) Marco Spanio (idem); 3) Tamashiro Cappelletti (Sancascianese) a 3“; 4) Favilli a 19“; 5) Fia 20“.Tra gli allievi il fiorentino Leonardo Pavi Degl’Innocenti ha colto il terzo posto nello sprint del gruppo al termineveloce competizione di Perignano. 🔗 Sport.quotidiano.net