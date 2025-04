Giovane barese aggredito a colpi d' ascia in appartamento di Taranto | arrestato 27enne

Taranto, è stato ferito a colpi di ascia nel corso di una lite avvenuta in un appartamento della città jonica. I carabinieri hanno arrestato un 27enne del posto.Secondo la ricostruzione riportata da TarantoToday, l'aggressione sarebbe. 🔗 Baritoday.it - Giovane barese aggredito a colpi d'ascia in appartamento di Taranto: arrestato 27enne Un 26enne originario di Gravina (Bari) e domiciliato a, è stato ferito adinel corso di una lite avvenuta in undella città jonica. I carabinieri hannoundel posto.Secondo la ricostruzione riportata daToday, l'aggressione sarebbe. 🔗 Baritoday.it

