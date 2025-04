Giornata Internazionale dell' ostetricia due incontri con le future mamme ed i papà

della Giornata Internazionale dell'ostetrica del 5 maggio, promossa in Italia dalla Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica (Fnopo), l'Asl di Frosinone con la Uoc di ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Spaziani organizza 2 incontri ricchi di attività rivolti.

