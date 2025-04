Giornata Internazionale Danza 3 000 ballerini si esibiscono in piazza Plebiscito a Napoli

Giornata Internazionale della Danza, quasi 3mila tra giovani ballerini e ballerine, provenienti da scuole di Danza e associazioni del territorio, hanno preso parte alla grande lezione aperta in piazza Plebiscito a Napoli, promossa dal Comune e dalla Fondazione Teatro di San Carlo, con il sostegno del ministero della Cultura, nell’ambito delle celebrazioni di Napoli 2500, i 2.500 anni dalla fondazione della città partenopea. I partecipanti hanno colorato la piazza, un colpo d’occhio bellissimo. Presenti la direttrice artistica Laura Valente e Clotilde Vayer, direttrice della Scuola di ballo del Teatro San Carlo. 🔗 Lapresse.it - Giornata Internazionale Danza, 3.000 ballerini si esibiscono in piazza Plebiscito a Napoli In occasione delladella, quasi 3mila tra giovanie ballerine, provenienti da scuole die associazioni del territorio, hanno preso parte alla grande lezione aperta in, promossa dal Comune e dalla Fondazione Teatro di San Carlo, con il sostegno del ministero della Cultura, nell’ambito delle celebrazioni di2500, i 2.500 anni dalla fondazione della città partenopea. I partecipanti hanno colorato la, un colpo d’occhio bellissimo. Presenti la direttrice artistica Laura Valente e Clotilde Vayer, direttrice della Scuola di ballo del Teatro San Carlo. 🔗 Lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Nella Giornata Internazionale della Danza, un flash mob per celebrare il linguaggio universale di tutti i corpi - Il 29 aprile si festeggia in tutti i paesi del mondo la Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. In questa data si celebra la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del balletto moderno... 🔗riminitoday.it

Bergamo celebra la Giornata internazionale della danza - Bergamo. La 37^ edizione di FDE Festival Danza Estate segna un cambiamento importante nella sua storia: abbandonerà il suo consueto periodo di svolgimento (maggio / giugno) per spostarsi a fine estate, tra il 28 agosto e il 14 settembre. FDE accoglierà il pubblico sul finire dell’estate con grandi novità che contribuiscono ad avvalorare il ruolo del festival come uno dei più significativi nel settore nazionale e nel palinsesto di eventi cittadini. 🔗bergamonews.it

Il 29 aprile si celebra la Giornata internazionale della danza - Roma, 28 apr. (askanews) – Il 29 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Danza, istituita dall’UNESCO per valorizzare una delle forme artistiche più antiche, potenti e universali. In questa occasione, vale la pena soffermarsi non solo sulla bellezza estetica del gesto danzato, ma anche sul suo valore educativo, sociale e trasformativo, in particolare per le nuove generazioni. 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verona torna protagonista sulla Rai con Roberto Bolle per la Giornata internazionale della danza; 29 aprile – Giornata internazionale della danza. - 30 aprile – Giornata internazionale del jazz. - Eccolo Maggio. - Albero di Maggio. - Petricore. - Giornata mondiale per la libertà di stampa. - Margaret Thatcher: la Lady di Ferro alla guida del Regno Unito. - 5 ma; La danza nel cuore di Napoli; Rai5, i programmi musicali dal 27 aprile al 3 maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata Internazionale della Danza, linguaggio universale del corpo che unisce il mondo - Un messaggio senza confini - La Giornata Internazionale della Danza è un’occasione per ricordare quanto questa forma d’arte sia radicata nella nostra umanità. In un mondo che spesso divide, la danza ... 🔗telenord.it

Giornata Internazionale Danza, 3.000 ballerini si esibiscono in piazza Plebiscito a Napoli - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, quasi 3mila tra giovani ballerini e ballerine, provenienti da scuole di danza e associazioni del territorio, hanno preso parte alla grande ... 🔗lapresse.it

Giornata Internazionale della Danza: arte universale - Giornata Internazionale della Danza: arte universale . La danza, forma d'arte universale e coinvolgente, merita di essere celebrata. 🔗linserto.it