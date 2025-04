Giorgia Meloni spinge gli affari con la Turchia il grazie a Erdo?an sui migranti | Partenze quasi azzerate

Giorgia Meloni. Dopo l’incontro nello Studio ovale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la girandola di (fugaci) incontri ai funerali di Papa Francesco, oggi la premier ha accolto a Villa Doria Pamphili un altro protagonista di peso sulla scena internazionale: il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Il vertice s’inserisce nel quadro del quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia, che mira a rafforzare la cooperazione bilaterale attraverso la firma di oltre 10 intese commerciali tra operatori economici dei due Paesi. Per Meloni, anche l’occasione per consolidare i rapporti con un attore chiave nello scacchiere globale, dalla crisi in Medio Oriente alla guerra in Ucraina.Il forum con oltre 500 aziendeParallelamente al vertice politico, presso l’Hotel Parco dei Principi si svolge il forum imprenditoriale organizzato dal Ministero degli Esteri italiano, in collaborazione con il corrispettivo ministero turco. 🔗 Un’altra stretta di mano per. Dopo l’incontro nello Studio ovale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la girandola di (fugaci) incontri ai funerali di Papa Francesco, oggi la premier ha accolto a Villa Doria Pamphili un altro protagonista di peso sulla scena internazionale: il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Il vertice s’inserisce nel quadro del quarto vertice intergovernativo tra Italia e, che mira a rafforzare la cooperazione bilaterale attraverso la firma di oltre 10 intese commerciali tra operatori economici dei due Paesi. Per, anche l’occasione per consolidare i rapporti con un attore chiave nello scacchiere globale, dalla crisi in Medio Oriente alla guerra in Ucraina.Il forum con oltre 500 aziendeParallelamente al vertice politico, presso l’Hotel Parco dei Principi si svolge il forum imprenditoriale organizzato dal Ministero degli Esteri italiano, in collaborazione con il corrispettivo ministero turco. 🔗 Open.online

