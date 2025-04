Giorgia Meloni ecco il libro nero per demonizzarla

Giorgia Meloni “neonazista” nell’anima. E così, dove non arrivò Paolo Berizzi col suo “Il ritorno della bestia” giunge Mirella Serri – new entry nella cupoletta che ha la missione di demonizzare la destra Meloniana – col suo “nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana” (Longanesi). Berizzi, in modo grossolano, denunciava il ritorno della bestia fascista che era stata nella tana all’ombra della fiamma missina e ora si sentiva libera di ruggire grazie ai successi elettorali di Fdi. Serri ci aggiunge del suo: le radici oscure non sono il fascismo – troppo semplice e scontato – bensì l’ordinovismo di Pino Rauti. Il quale consegnò ai giovani missini, in effetti, le parole d’ordine per uscire dalla trappola degli opposti estremismi sul finire degli anni’70. Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, ecco il "libro nero" per demonizzarla Leggi su Liberoquotidiano.it Qual è la linea compagni? È quella dettata dal professor Canfora, ovvio.“neonazista” nell’anima. E così, dove non arrivò Paolo Berizzi col suo “Il ritorno della bestia” giunge Mirella Serri – new entry nella cupoletta che ha la missione di demonizzare la destraana – col suo “indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana” (Longanesi). Berizzi, in modo grossolano, denunciava il ritorno della bestia fascista che era stata nella tana all’ombra della fiamma missina e ora si sentiva libera di ruggire grazie ai successi elettorali di Fdi. Serri ci aggiunge del suo: le radici oscure non sono il fascismo – troppo semplice e scontato – bensì l’ordinovismo di Pino Rauti. Il quale consegnò ai giovani missini, in effetti, le parole d’ordine per uscire dalla trappola degli opposti estremismi sul finire degli anni’70.

