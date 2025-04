Giochi di società e sfide di costruzioni Al Rasin torna Mattoncini al Giardino

Giochi e sfide di costruzione: al polifunzionale Rasin di Valdidentro nel fine settimana torna "Mattoncini al Giardino", evento organizzato dall'associazione Libero Giardino. Sabato dalle 20.30 bambini dalla prima elementare in su, ragazzi e famiglie potranno sfidarsi con i Giochi da tavolo, mentre gli appassionati del mondo fantasy si immergeranno nell'atmosfera di Dungeon & Dragons (iscrizione obbligatoria). La domenica sarà dedicata ai Mattoncini, alle sfide creative e a tantissime proposte per le famiglie. Un'area sarà dedicata ai giovani costruttori: bambini e ragazzi fino ai 14 anni potranno portare quanto realizzato a casa senza l'aiuto degli adulti e mostrarlo nell'Angolo delle Creazioni da casa. L'evento, in collaborazione con Mamafranca, è a offerta libera.

