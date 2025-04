Ginnastica ritmica | sorteggiati i gironi delle Final Six di Torino

Ginnastica a Roma, i sorteggi per le semiFinali della Final Six di Ginnastica ritmica, che assegneranno lo Scudetto 2025, alla presenza della Team Manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri. Le tre teste di serie dopo la Regular Season di Serie A1 sono state inserite nei tre gironi e abbinate alle altre tre società che si sono qualificate per la Finalissima al Pala Gianni Asti di Torino, che verrà trasmessa in diretta su Sportface Tv a partire dalle ore 15:00 sabato 17 maggio, con l’organizzazione dell’Eurogymnica del presidente Luca Nurchi e lo staff guidato da Marco Napoli e Tiziana Colognese.I gironiNel girone A si affronteranno l’Armonia d’Abruzzo di Chieti con la San Giorgio ’79 Desio. Nel girone B Udinese sfiderà le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano. 🔗 Si sono svolti questo pomeriggio, presso gli uffici della Federa Roma, i sorteggi per le semii dellaSix di, che assegneranno lo Scudetto 2025, alla presenza della Team Manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri. Le tre teste di serie dopo la Regular Season di Serie A1 sono state inserite nei tree abbinate alle altre tre società che si sono qualificate per laissima al Pala Gianni Asti di, che verrà trasmessa in diretta su Sportface Tv a partire dalle ore 15:00 sabato 17 maggio, con l’organizzazione dell’Eurogymnica del presidente Luca Nurchi e lo staff guidato da Marco Napoli e Tiziana Colognese.INel girone A si affronteranno l’Armonia d’Abruzzo di Chieti con la San Giorgio ’79 Desio. Nel girone B Udinese sfiderà le campionesse in carica dellaFabriano. 🔗 Sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beach soccer, sorteggiati i gironi del Mondiale: l’Italia sfiderà Brasile, Oman ed El Salvador - Sono stati sorteggiati oggi i gironi dei Mondiale di beach soccer, in scena a partire dal primo maggio 2025 nelle Seychelles. L’Italia, che arriva alla rassegna iridata da vicecampione, è stata inserita nel Gruppo D insieme al Brasile, campione del mondo in carica, Oman ed El Salvador. L’esordio degli azzurri è in programma per venerdì 2 contro l’Oman, con la partita che inizierà alle 17:00 italiane. 🔗sportface.it

Ginnastica ritmica, pioggia di podi per le atlete dello Zodiaco che volano alle finali nazionali - Si è conclusa domenica la fase regionale del campionato di squadra "Gold" Allieve della Federazione di ginnastica italiana, nella specialità della ritmica.La società sportiva Lo Zodiaco di Ravenna conquista due podi con entrambe le squadre presentate alla competizione ottenendo il titolo di team... 🔗ravennatoday.it

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sale il podio in Coppa del Mondo: risultato di lusso al cerchio - Sofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nella finale di specialità al cerchio che ha animato la domenica conclusiva della prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La fuoriclasse marchigiana, reduce da un poco brillante undicesimo posto nel concorso generale individuale a Sòfia (Bulgaria), ha rialzato la testa nell’atto conclusivo con il singolo attrezzo e ha eseguito un valido esercizio premiato con il punteggio di 28. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Artistica, i sorteggi dei Gruppi Misti per le Olimpiadi di Parigi 2024; Olimpiadi, ginnastica donne d’argento: ecco chi sono le “fate azzurre”; Final Six di Ginnastica Ritmica, sorteggiati i gironi di semifinale. Domani la conferenza stampa a Trento; Badminton ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: programma, calendario, sedi e come acquistare i biglietti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beach soccer, Mondiali Seychelles 2025: domani il sorteggio dei gironi, Italia in seconda fascia - Infine, la quarta fascia comprende El Salvador, Cile, Mauritania e Guatemala. Una volta sorteggiati i gironi, sarà possibile delineare il programma delle partite. Il Mondiale inizierà giovedì 1° ... 🔗sportface.it

Ginnastica Ritmica: Coordinazione e Bellezza in Movimento - Nel? cuore della ?ginnastica? ritmica, un universo incantevole di grazia e armonia, si? fonde la disciplina atletica con l’arte. Questo? sport unico, ?che celebra la ... 🔗mondiali.net

Ginnastica ritmica, nuove rivelazioni: "Sofia Raffaeli costretta a stare in ginocchio dopo un esercizio sbagliato" - Dopo il caso Maccarani, l'ex guida tecnica delle "Farfalle" della ginnastica ritmica, sollevata dall'incarico dopo trent'anni, arrivano nuove pesanti accuse che riguardano il mondo della ginnastica. 🔗ilmessaggero.it