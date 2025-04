Gianmarco Tamberi | Quando si vuole a tutti i costi raggiungere qualcosa e si decide che questa è prioritaria rispetto a tutto il resto allora si riesce a trovare la forza per farcela

Gianmarco Tamberi, altista italiano campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e presto papà, è il primo ambassador maschile di L'Oréal Paris che incarna il claim «Tu vali». Qui ci racconta come fa a crederci sempre

Tamberi vuole riprovarci: "Ci vediamo a Los Angeles 2028" - AGI - Gianmarco Tamberi scegli l'Ariston per sciogliere il dilemma sul suo futuro. "Ho tantissima paura ma ho voglia di riprovarci" e dà appuntamento alle olimpiadi americane del 2028. 🔗agi.it

Gianmarco Tamberi, la romantica dedica alla moglie: «È ogni giorno più bella da quando è incinta» - L’altista marchigiano e Chiara Bontempi sono in attesa del primo figlio. E lui non perde occasione per ribadire via social tutto il suo amore per lei 🔗vanityfair.it

Chiara Bontempi, chi è la moglie di Tamberi. Il papà ex pilota, il lavoro con Gimbo, il colpo di fulmine da ragazzini, la crisi nel 2013 - Chiara Bontempi e il marito Gianmarco Tamberi stanno vivendo un momento bellissimo delle loro vite: il lavoro procede a gonfie vele e la famiglia si sta allargando. La coppia, infatti, è ... 🔗leggo.it

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, in arrivo una bambina. L'annuncio social "fa impazzire d'amore" - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi annunciano l'arrivo della loro prima figlia, prevista per agosto 2025. Emozione e gioia sui social ... 🔗nostrofiglio.it

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, presto la nascita della loro bimba. E dopo matrimonio bis - La coppia è stata ospite di Verissimo, e ha parlato della gravidanza al sesto mese e della nascita della bambina, prevista per agosto, a cui farà seguito il matrimonio bis. 🔗gravidanzaonline.it