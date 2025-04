Giallo di via Risorgimento accertamenti sul cadavere

Nel pomeriggio di ieri il medico legale Piergiorgio Brandimarti, nell'obitorio dell'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli ha eseguito la ricognizione cadaverica sulla salma di Stefano Mosca, 56 anni di San Benedetto, trovato cadavere nella sua abitazione di via Risorgimento la mattina di sabato scorso. L'accertamento è stato disposto dalla Procura per stabilire le cause del decesso e per capire se per arrivare alla definizione del Giallo si rende necessario o meno l'esame autoptico. L'uomo, che viveva con lo zio che l'ha trovato privo di vita sul pianerottolo dell'appartamento intorno alle dieci di mattina, era conosciuto dalle autorità sanitarie per patologie pregresse.Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto per chiarire alcuni aspetti legati alla presenza di sangue a terra e, in particolare sulla parete di casa.

Giallo per un cadavere trovato a bordo strada sulla regionale 206 - COLLESALVETTI – È giallo a Collesalvetti per il ritrovamento del cadavere di un uomo nelle vicinanze della regionale 206. Ad annunciarlo la sindaca, Sara Paoli: "In serata, le autorità competenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel territorio del nostro comune – dice – Al momento l'identità del defunto non è stata confermata, ma voglio esprimere il mio dispiacere per quanto accaduto e ringraziare le forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini per determinare le cause del decesso e stabilire l'identità dell'uomo".

Il corpo di una giovane donna riaffiora dal Serio: giallo ad Alzano Lombardo - Alzano Lombardo (Bergamo), 6 aprile 2025 – Una donna morta, probabilmente annegata, è stata trovata questa mattina (domenica 6 aprile 2025) attorno alle dieci sul greto del Fiume Serio, ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Probabilmente è stata lasciata lì dall'acqua. Erano circa le dieci del mattino quando un passante ha contattato il numero unico 112, che sul posto ha inviato il 118, i Vivili del Fuoco e i carabinieri.

Il giallo del ricercatore ucciso: "Un genio fin da piccolo, ora vogliamo la verità" - Ferrara, 9 aprile 2025 – Aveva un sogno Alessandro: andare a vivere in Sudamerica e laggiù continuare a fare ricerca. Un sogno, quello del biologo molecolare, diventato un incubo oggi tutto da ricostruire nei minimi dettagli. Alessandro Coatti, classe 1986, nato a Portomaggiore, studente ad Argenta, ma cresciuto a Longastrino di Alfonsine, è stato trovato cadavere a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi in Colombia, nel dipartimento settentrionale di Magdalena.

