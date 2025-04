Ghiviborgo vicino ai play-off | Bellazzini punta al miglior piazzamento storico

Ghiviborgo è a un passo dai play-off, un risultato storico, pur già raggiunto una volta in passato, con un quinto posto e la sconfitta in semifinale. Al decimo campionato consecutivo in "D", ora i colchoneros hanno la concreta possibilità di chiudere con un piazzamento migliore, toccando il punto più alto del calcio a queste latitudini. Logicamente soddisfatto Bellazzini che è sempre andato avanti per la sua strada ed i risultati (che in fondo sono l'unica cosa che conta), gli danno ragione."Siamo felici della vittoria sul Grosseto – afferma il trainer – e per essere molto vicini ai play-off. I ragazzi si sono sempre impegnati al massimo e di questo li devo ringraziare. Ogni successo non arriva per caso, ma è frutto del duro lavoro settimanale, dell'impegno e della dedizione di tutto il gruppo.

Sconfitta amara per Consonni: playoff a rischio dopo la gara col Ghiviborgo - Giocatori stremati a fine gara, per una prestazione più che buona ed una sconfitta che brucia e diventa decisiva per i playoff. Deluso per il risultato, mister Luigi Consonni nel post-partita la commenta così. "Dispiace aver perso, anche se la nostra è stata una signora prestazione, contro una squadra forte e organizzata come il Ghiviborgo. Purtroppo, sia per sfortuna che per alcuni errori, torniamo a casa senza punti, ed ora il nostro destino non dipende solo da noi, com’era prima di questa gara. 🔗sport.quotidiano.net

Grosseto sconfitto dal Ghiviborgo: playoff sempre più lontani - Il Grosseto gioca una buona partita, dando tutto sul campo e dimostrando di non meritare la sconfitta, ma torna a casa a mani vuote e vede allontanarsi i playoff. La gara col Ghiviborgo è bella e piacevole, con fuochi d’artificio in avvio: al 5’ bella azione corale dei padroni di casa sull’asse Nottoli-Gori-Fischer-Vari, palla a Giannini che mette in rete a porta vuota. Immediata la reazione maremmana: punzione dal limite calciata da Senigagliesi, rimpallo in area, Bonifacio è ottimo su Marzierli ma nulla può sul fendente in corsa di Caponi. 🔗sport.quotidiano.net

Vis, i conti playoff. Terzo posto più vicino - Da una salvezza disperata alla lotta per le prime posizioni, prosegue la rivoluzione copernicana della Vis. Che ieri ha accorciato ulteriormente sul terzo posto, ora a due lunghezze, in virtù del pari casalingo della Torres. A Perugia è arrivata per la squadra di Stellone la 14ª vittoria stagionale e la sesta esterna. Per dare un senso a quest’ultimo dato: in 43 stagioni di Serie C (C2 compresa) il massimo di colpi esterni della Vis è 6, ma in tutto il campionato: è successo tre volte in C2, nel ‘91-92, ‘95-95 e ‘99-00, mai nella categoria superiore. 🔗ilrestodelcarlino.it

