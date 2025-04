Ghemon presenta Nessuno è una cosa sola con Luca Abete alla Mondadori di Avellino

Sabato 4 maggio alle ore 17:30, la libreria Mondadori di via Fariello ospiterà l'artista avellinese Ghemon, nome d'arte di Gianluca Picariello, per la presentazione del suo nuovo libro "Nessuno è una cosa sola". L'incontro sarà moderato dal giornalista e inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

