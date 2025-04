Gestiva i soldi del clan Messina Denaro arrestato avvocato

Gestiva i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico, e manteneva i rapporti con associati mafiosi di diverse articolazioni territoriali della provincia di Trapani, finalizzati all'acquisizione di attività economiche. Sono le accuse che la Dda di Palermo contesta all'avvocato Antonio Messina, 79 anni, da oggi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di associazione mafiosa. L'operazione, svolta dal Ros con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali Carabinieri territorialmente competenti - ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Sono attualmente in corso perquisizioni nelle province di Trapani e Bologna. 🔗 Agi.it - Gestiva i soldi del clan Messina Denaro, arrestato avvocato AGI -i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo a Matteoil sostentamento economico, e manteneva i rapporti con associati mafiosi di diverse articolazioni territoriali della provincia di Trapani, finalizzati all'acquisizione di attività economiche. Sono le accuse che la Dda di Palermo contesta all'Antonio, 79 anni, da oggi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di associazione mafiosa. L'operazione, svolta dal Ros con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali Carabinieri territorialmente competenti - ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Sono attualmente in corso perquisizioni nelle province di Trapani e Bologna. 🔗 Agi.it

Soldi e favori per informare sulle indagini il clan: arrestato carabiniere - Un carabiniere, presunto infedele, avrebbe svelato segreti di indagine ai capi del clan della 167 di Arzano, questo in cambio di denaro e altri benefit. È l'ipotesi di reato che ha portato all'arresto dell'uomo, messo in manette nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Napoli che ha portato anche... 🔗napolitoday.it

Mafia e droga, blitz contro il clan Cappello-Cintorino tra Messina e Catania: 39 arresti - Un’operazione tra le Procure delle due province ha colpito un’organizzazione criminale legata al clan “Cappello-Cintorino”, con accuse di narcotraffico, estorsioni e reati aggravati dal metodo mafioso. Dalle prime ore di questa mattina (13 marzo) i finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina, insieme ai carabinieri del comando provinciale di Messina, hanno eseguito una vasta operazione nelle province di Catania e Messina. 🔗dayitalianews.com

Soffiate, protezioni e favori per al clan della 167 in cambio di soldi, arrestato ex comandante dei carabinieri - Lavorava dal 2021 alla Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Napoli Giuseppe Improta, l’ex comandante dei carabinieri della tenenza di Arzano (Napoli) arrestato con l’accusa di essere stato al soldo del clan della 167, articolazione arzanese della cosca degli Amato/Pagano, i cosiddetti Scissionisti. Improta avrebbe ricevuto per anni soldi e anche pezzi di ricambio di auto in cambio di soffiate, protezioni e piccoli e grandi favori, per tenere i Monfregolo e i Cristiano al riparo dalle indagini dell’anticamorra di Napoli, avvertendoli della presenza di telecamere nei pressi delle loro ... 🔗ilfattoquotidiano.it

