Gestione sagra dei funghi 2024 | Nuova Cusano attende risposte dall’Amministrazione

Nuova Cusano – formato dai consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – ha presentato formale interrogazione al Sindaco di Cusano Mutri in merito alle criticità rilevate nella Gestione della sagra dei funghi dello scorso anno (2024).Nonostante una precedente richiesta di chiarimenti (Interrogazione n. 132025) e la risposta fornita dall'Amministrazione comunale (prot. 1363 del 12022025), ad oggi, a distanza di sette mesi dalla conclusione della manifestazione, si registrano ancora gravi ritardi nel pagamento dei compensi dovuti ai volontari che hanno prestato servizio durante l'evento. Una situazione che, sottolineano i consiglieri, non si era mai verificata nelle edizioni precedenti.Ulteriori dubbi sono stati sollevati in merito alla Gestione del servizio navetta per il trasporto dei visitatori:• Nella documentazione ufficiale non risultano atti specifici di affidamento del servizio.

