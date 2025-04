Germania | la CDU approva l’accordo di coalizione

Germania si va verso un governo di colazione CDU-SPD dopo che il partito cristiano-democratici ha ufficialmente approvato un accordo di coalizione con i socialdemocratici (SPD). Elezioni Germania: la CDU approva l'accordo di coalizione Il partito cristiano-democratici (CDU) hanno ufficialmente approvato un accordo di coalizione con i socialdemocratici (SPD), aprendo la strada per la formazione del prossimo governo.

Germania, Cdu approva accordo di governo con la Spd - La Cdu, il partito conservatore dei cristiano-democratici in Germania, ha approvato “a stragrande maggioranza” in un ‘mini-congresso’ l’accordo di governo con i socialdemocratici della Spd in vista del futuro esecutivo tedesco, con a capo il leader della Cdu, Friedrich Merz. Lo ha riferito il portavoce dei conservatori Michael Kretschmer. Merz: “Controlli alle frontiere più severi dal primo giorno di governo” Nel suo discorso prima della votazione, Merz aveva delineato alcuni dei punti salienti dell’accordo di governo. 🔗lapresse.it

