Gerardo Iannone assolto | cadono le accuse di usura furti e armi nel processo di Nocera Inferiore

Gerardo Iannone è stato assolto dalle accuse di usura, furti e detenzione di armi al termine del processo con rito abbreviato celebrato dinanzi al Gup del Tribunale di Nocera Inferiore. La decisione del giudice arriva dopo mesi di indagini e dibattimenti, in un procedimento in cui la Procura. 🔗 Avellinotoday.it - Gerardo Iannone assolto: cadono le accuse di usura, furti e armi nel processo di Nocera Inferiore è statodalledie detenzione dial termine delcon rito abbreviato celebrato dinanzi al Gup del Tribunale di. La decisione del giudice arriva dopo mesi di indagini e dibattimenti, in un procedimento in cui la Procura. 🔗 Avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Platini, assolto l’ex presidente dell’UEFA dall’accusa di frode: cadono le accuse anche per Blatter - Dopo quasi 10 anni di indagini, si conclude l'incubo per Michel Platini e Joseph Blatter. I due ex numero uno di UEFA e FIFA sono stati ulteriormente assolti dalle accuse di frode. La procura, ad inizio marzo, aveva chiesto una pena detentiva di 20 mesi L'articolo Platini, assolto l’ex presidente dell’UEFA dall’accusa di frode: cadono le accuse anche per Blatter proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Assolto dalla violenza sessuale, non dalle lesioni alla moglie: 10 mesi - Ha ricevuto una condanna a 10 mesi perché ritenuto responsabile del solo reato di lesioni alla moglie; è stato invece assolto dalle accuse di violenza sessuale e sequestro di persona. È il verdetto emesso ieri per un 40enne tunisino dal collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri. Una decisione che ha accolto in pieno la richiesta avanzata dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, che aveva ritenuto non provate le due accuse più gravi inizialmente formulate verso l’imputato, assistito dall’avvocato Federico De Belvis. 🔗ilrestodelcarlino.it

Governo, Rastrelli: Iannone risorsa preziosa per il Mezzogiorno - “La nomina del Senatore Antonio Iannone a sottosegretario di Stato alle infrastrutture inorgoglisce tutto il partito territoriale, e riconosce i meriti e le competenze di una delle migliori espressioni politiche del Mezzogiorno”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, per il quale “con questa scelta di eccellenza, si potenzia l’Esecutivo, e si conferma l’estrema attenzione del Governo nazionale verso la Regione Campania”. 🔗ildenaro.it