George Clooney ha trovato il suo orologio preferito da indossare ovunque e per sempre

George Clooney, ambassador Omega, ha un vantaggio enorme rispetto ai comuni mortali: se vuole, può cambiare il suo Seamaster Aqua Terra con uno Speedmaster Moonwatch o un Globemaster e indossare un orologio diverso ogni giorno.Visto che un attore del suo calibro si trova costantemente sotto i riflettori, è facile immaginare che sia piuttosto esigente in fatto di segnatempo da portare al polso. Quindi, non sorprende la sua adesione al mantra “one and done”, che nel gergo degli appassionati di orologi significa avere un unico modello adatto a tutte le occasioni, in grado di accompagnarti praticamente ovunque.George Clooney lo ha dimostrato proprio nel fine settimana, quando è passato dal giocare a softball a Central Park alla presentazione di un suo ritratto da Sardi's (dove ha perso alcune ciocche di capelli appena tinte) con un Omega De Ville Hour Vision al polso. 🔗 Gqitalia.it - George Clooney ha trovato il suo orologio preferito, da indossare ovunque e per sempre , ambassador Omega, ha un vantaggio enorme rispetto ai comuni mortali: se vuole, può cambiare il suo Seamaster Aqua Terra con uno Speedmaster Moonwatch o un Globemaster eundiverso ogni giorno.Visto che un attore del suo calibro si trova costantemente sotto i riflettori, è facile immaginare che sia piuttosto esigente in fatto di segnatempo da portare al polso. Quindi, non sorprende la sua adesione al mantra “one and done”, che nel gergo degli appassionati di orologi significa avere un unico modello adatto a tutte le occasioni, in grado di accompagnarti praticamentelo ha dimostrato proprio nel fine settimana, quando è passato dal giocare a softball a Central Park alla presentazione di un suo ritratto da Sardi's (dove ha perso alcune ciocche di capelli appena tinte) con un Omega De Ville Hour Vision al polso. 🔗 Gqitalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amal Alamuddin “fuorilegge” per l’America: la moglie di George Clooney ha fornito una consulenza legale contro il premier Netanyahu alla Corte Penale - Terremoto in casa di George Clooney. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la moglie dell’attore hollywoodiano, Amal Alamuddin sarebbe nell’occhio del mirino dell’amministrazione Trump. A diffondere la nota interna il ministero degli Esteri del Regno Unito che “avrebbe avvertito alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui Amal Clooney, che rischiano sanzioni”. Il motivo? La consulenza come avvocata dei diritti umani presso lo studio legale Doughty Street Chambers di Londra, alla Corte penale internazionale nel processo per crimini di guerra a Gaza contro il primo ministro ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”: Trump si scaglia contro George Clooney. Ecco perché ce l’ha con lui - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”. Questa volta Donald Trump non l’ha fatta passare liscia a George Clooney. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programma Clooney aveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. 🔗ilfattoquotidiano.it

George Clooney ha nascosto al figlio il suo ruolo nella DC: “Non avrebbe mai avuto rispetto per me”. - George Clooney ha nascosto al figlio il suo ruolo nella DC: “Non avrebbe mai avuto rispetto per me”. George Clooney evita di parlare di Batman & Robin con suo figlio per l’imbarazzo causato dal suo ruolo nella DC. Tra i molti attori che hanno interpretato Batman dal vivo, George Clooney è stato uno dei meno apprezzati, non tanto per la sua interpretazione, quanto per la visione eccentrica che il film dà di Batman. 🔗cinefilos.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il segreto inconfessabile di George Clooney e il suo addio a Elisabetta Canalis; George Clooney: «Grazie, Italia»; George Clooney su Amal: «Non volevo sposarmi e non volevo avere figli, poi lei è entrata nella mia vita»; George Clooney, festa per i 20 anni sul Lago di Como con una coppia estratta a sorte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Un amore indistruttibile: cosa dice George Clooney sulla sua relazione - George Clooney ha recentemente parlato apertamente della sua vita personale, parlando del suo matrimonio con Amal Clooney durante un'importante apparizione su CBS Mornings il 21 aprile 2025. In un cal ... 🔗msn.com

“Non la conoscete, lei mi ha fatto…”. Spunta la verità su Clooney e la Canalis, perché l’ha lasciata - Una favola hollywoodiana al sapore italiano che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto sognare. George Clooney è uno degli attori più famosi, tra i più affascinati e carismatici. La sua storia ... 🔗cinezapping.com

George Clooney e il rapporto con Amal: "In 10 anni di matrimonio non abbiamo mai litigato" - George e Amal Clooney formano una coppia davvero pacifica. Due anni dopo aver rivelato a Cbs Mornings di non litigare mai, questo è ancora vero. L'attore è tornato allo show questa settimana per promu ... 🔗msn.com