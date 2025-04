Genova la denuncia dell’ex assessora Pd | Fra i dem regna il maschilismo

Genova): “Il partito ignorò il mio allarme” 🔗 Ilsecoloxix.it - Genova, la denuncia dell’ex assessora Pd: “Fra i dem regna il maschilismo” Dopo le accuse di sessismo a Gasparri interviene Marta Pastanella (Vince): “Il partito ignorò il mio allarme” 🔗 Ilsecoloxix.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Polonia, il candidato presidenziale dell’ex partito di governo denuncia le responsabilità della UE nel conflitto in Ucraina - Il giornale polacco Fakt ha raccolto le reazioni sdegnate di alcuni esponenti politici riguardo alle dichiarazioni di Karol Nawrocki, candidato presidenziale del partito PiS. Oggi all’opposizione, “Diritto e Giustizia” (PiS) ha governato per diversi anni e oggi è ha espresso l’attuale capo dello Stato Andrzej Duda. In controtendenza rispetto alla narrativa ufficiale, Narowcki ha denunciato le gravi responsabilità di Bruxelles e dei Paesi UE nel generare il conflitto in Ucraina. 🔗strumentipolitici.it

Sita Sud, giovane devasta il gabbiotto dell’area di via Vinciprova: la denuncia dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno - Tempo di lettura: 2 minutiIeri pomeriggio si è verificato un ennesimo episodio di vandalismo, che ha visto coinvolto un giovane che, dopo aver perso il suo cellulare a bordo di un autobus della Sita Sud, ha reagito in maniera violenta, danneggiando una struttura dell’azienda. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, quando un ragazzo dopo essersi accorto di aver perso il telefono, dopo essere sceso dall’autobus, furioso or l’accaduto è tornato indietro per prendere un mattone e lanciare il colpo contro il vetro del gabbiotto della biglietteria della Sita Sud di Salerno, in via ... 🔗anteprima24.it

Chi sono i magistrati che viaggiavano gratis con le carte gold sui traghetti, l’inchiesta a Genova: coinvolte anche forze dell’ordine e Prefetture - Due filoni d’inchiesta a Genova, distinti ma legati strettamente tra loro. Al centro delle indagini c’è l’ex Tirrenia, oggi Compagnia italiana di navigazione (Cin). Chi sono i magistrati che viaggiavano gratis con le carte gold sui traghetti, l’inchiesta a Genova: coinvolte anche forze dell’ordine e Prefetture (CANVA FOTO) – Notizie.comAll’orizzonte c’è un vero e proprio terremoto giudiziario. Da una parte sono indagati ammiragli, contrammiragli e comandanti a vario titolo per falso, frode e corruzione. 🔗notizie.com

Se ne parla anche su altri siti

Genova, la denuncia dell’ex assessora Pd: “Fra i dem regna il maschilismo”; Ha diffuso video intimi dell'ex: divieto di avvicinamento per un 25enne; Ex presidente porto di Genova indagato per la nuova diga; Chi è Alessandro Basciano, l'influencer genovese arrestato per stalking alla ex. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Genova, la denuncia dell’ex assessora Pd: “Fra i dem regna il maschilismo” - Dopo le accuse di sessismo a Gasparri interviene Marta Pastanella (Vince Genova): “Il partito ignorò il mio allarme” ... 🔗ilsecoloxix.it

Genova, bilanci dell'ex Provincia gonfiati per farli passare in attivo, patteggiano 8 funzionari su 17 - Sono 8 su 17 i funzionari imputati per falso in atto pubblico nell’indagine sui bilanci della ex Provincia di Genova e poi della ... delle volte spietato, tipico dell’umanità relegata ai ... 🔗informazione.it

Sindacalista Cgil a Genova si era inventato tutto, falsa la denuncia di una “aggressione fascista” - Messo alle strette ha ammesso di non essere stato aggredito da alcun fascista: da persona informata sui fatti, così è diventato un indagato ... 🔗blitzquotidiano.it