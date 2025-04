Generali deliberate cariche sociali 2025-27 | Philippe Donnet AD per 4 mandato e Andrea Sironi Presidente per il 2

Generali ha deliberato le cariche sociali per il triennio 2025-27 e istituito il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance nominando Presidente Andrea Sironi e componenti Marina Brogi, Clara Furse, Patricia Estany Puig e Luisa Torchia; nessuna decisione sull'Ops di Mediobanca

Generali, nominati presidente e amministratore delegato per il triennio 2025-2027 - Generali ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato sull’attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2025-2027. 🔗soldionline.it

Generali: cda conferma Donnet e Sironi. Leone prende atto dell’Ops Mediobanca-Banca Generali - Il cda di Generali ha deliberato sull’attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2025-27 eleggendo presidente Andrea Sironi e amministratore delegato e Group ceo Philippe Donnet ... 🔗borse.it

Generali sul tavolo del nuovo cda l’Ops di Mediobanca e le nomine delle cariche sociali - Dopo la riconferma, continua il percorso del Leone sotto la guida di Philippe Donnet e del presidente Andrea Sironi. Da affrontare un piano per la crescita e la nuova mossa di Piazzetta Cuccia ... 🔗corriere.it