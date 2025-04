Gene Hackman il particolare inquietante | non mangiava da giorni prima della morte

Gene Hackman non aveva mangiato per diversi giorni prima della morte. Il particolare inquietante emerge dai risultati definitivi dell'autopsia dell'attore e di sua moglie, i cui corpi sono stati ritrovati parzialmente mummificati lo scorso 26 febbraio. Il livello di acetone nel sangue della star di Hollywood era infatti pari a 5,3 mgdl, un .

"Il dettaglio inquietante della porta". Gene Hackman, la polizia ribalta tutto: cosa stanno cercando - Gli investigatori di Santa Fe hanno richiesto un mandato di perquisizione per indagare a fondo sulla casa dopo il ritrovamento dei cadaveri di Gene Hackman e della moglie, come riporta Tmz. La morte "è sufficientemente sospetta da richiedere una perquisizione e un'indagine approfondita". Serve un'indagine approfondita perché "la persona che ha fatto la segnalazione" alla polizia "ha trovato la porta d'ingresso della residenza non protetta e aperta". 🔗liberoquotidiano.it

Gene Hackman, scoperta inquietante nella villa: cosa ha ucciso la moglie - Una vicenda inquietante ha colpito la vita di uno degli attori più iconici di Hollywood, Gene Hackman, e della sua compagna di lunga data, Betsy Arakawa. I due sono stati trovati senza vita nella loro lussuosa residenza da oltre quattro milioni di dollari, immersa tra le colline di Santa Fe, nel New Mexico. Ma dietro la facciata perfetta della villa si celava un pericolo silenzioso e invisibile: un’infestazione di roditori con conseguenze fatali. 🔗thesocialpost.it

