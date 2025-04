Gene Hackman il particolare agghiacciante | cos’è successo poco prima della morte

morte di Gene Hackman, la leggenda di Hollywood scomparsa all’età di 95 anni insieme alla moglie, Betsy Arakawa, 65 anni. I risultati finali dell’autopsia rivelano che l’attore non aveva ingerito cibo da diversi giorni prima del decesso: nel suo sangue è stato rilevato un livello di acetone pari a 5,3 mgdl, compatibile con uno stato di digiuno prolungato. Una condizione che può essere collegata a chetoacidosi, tipica di situazioni di astinenza alimentare o diabete.Il ritrovamento dei corpi, avvenuto lo scorso 26 febbraio 2025 nella loro abitazione, aveva inizialmente lasciato spazio a numerose ipotesi, tra cui quella di una fuga di monossido di carbonio, poi esclusa. Le prime analisi avevano già individuato cause differenti per i due coniugi: una malattia cardiovascolare per Hackman e una rara infezione da hantavirus per la moglie. 🔗 Thesocialpost.it - Gene Hackman, il particolare agghiacciante: cos’è successo poco prima della morte Emergono nuovi elementi sconcertanti sulladi, la leggenda di Hollywood scomparsa all’età di 95 anni insieme alla moglie, Betsy Arakawa, 65 anni. I risultati finali dell’autopsia rivelano che l’attore non aveva ingerito cibo da diversi giornidel decesso: nel suo sangue è stato rilevato un livello di acetone pari a 5,3 mgdl, compatibile con uno stato di digiuno prolungato. Una condizione che può essere collegata a chetoacidosi, tipica di situazioni di astinenza alimentare o diabete.Il ritrovamento dei corpi, avvenuto lo scorso 26 febbraio 2025 nella loro abitazione, aveva inizialmente lasciato spazio a numerose ipotesi, tra cui quella di una fuga di monossido di carbonio, poi esclusa. Le prime analisi avevano già individuato cause differenti per i due coniugi: una malattia cardiovascolare pere una rara infezione da hantavirus per la moglie. 🔗 Thesocialpost.it

