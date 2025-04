GDPR garantisce opposizione al trattamento dati per IA da Meta e altri con controlli UE

Meta hanno confermato che sia gli utenti di Facebook e Instagram sia coloro i cui dati risultino comunque presenti a seguito di pubblicazioni altrui, godono del diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali finalizzato all'addestramento dell'intelligenza artificiale. Tale possibilità, sancita dal GDPR, trova applicazione anche nei confronti degli algoritmi di.

