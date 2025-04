Gazzetta dello Sport | Spareggio scudetto? Prima del 31maggio sede da decidere

Gazzetta dello Sport: “Spareggio scudetto? Prima del 31maggio, sede da decidere”">NAPOLI – La protesta del Lecce per il mancato rinvio della partita contro l’Atalanta è proseguita ieri, con l’assenza del club salentino all’assemblea di Lega. Come racconta Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe voluto posticipare la gara dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita.LA POSIZIONE DELLA LEGAEzio Simonelli, presidente dell’associazione dei club, ha ricostruito gli eventi rivendicando la scelta della Lega come “la migliore possibile”:«Il nostro mantra è recuperare le partite nella Prima finestra utile, senza asterischi sul calendario. Al Lecce abbiamo mostrato sensibilità: non è stato imposto di giocare né venerdì né sabato. Dovevamo rispettare il lutto della famiglia e del club, ma anche garantire la regolarità del campionato. 🔗 Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Spareggio scudetto? Prima del 31maggio, sede da decidere” : “delda”">NAPOLI – La protesta del Lecce per il mancato rinvio della partita contro l’Atalanta è proseguita ieri, con l’assenza del club salentino all’assemblea di Lega. Come racconta Alessandra Gozzini su La, la società avrebbe voluto posticipare la gara dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita.LA POSIZIONE DELLA LEGAEzio Simonelli, presidente dell’associazione dei club, ha ricostruito gli eventi rivendicando la scelta della Lega come “la migliore possibile”:«Il nostro mantra è recuperare le partite nellafinestra utile, senza asterischi sul calendario. Al Lecce abbiamo mostrato sensibilità: non è stato imposto di giocare né venerdì né sabato. Dovevamo rispettare il lutto della famiglia e del club, ma anche garantire la regolarità del campionato. 🔗 Napolipiu.com

Cosa riportano altre fonti

Gazzetta dello Sport: “Napoli, che passione La spinta del Maradona per la sfida scudetto” - Gazzetta dello Sport: “Napoli, che passione La spinta del Maradona per la sfida scudetto”"> Il conto alla rovescia è cominciato da settimane e ora il termometro dell’attesa è pronto a esplodere. Il prossimo Napoli-Inter si preannuncia come la partita più sentita della stagione e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il pubblico partenopeo è pronto a rispondere presente. Con oltre 50.000 biglietti già venduti e il traguardo del tutto esaurito sempre più vicino, il Maradona si prepara a essere una bolgia. 🔗napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, risposta scudetto” - Gazzetta dello Sport: “Napoli, risposta scudetto”"> NAPOLI – Il Napoli ci crede. E fa bene. La squadra di Antonio Conte batte l’Empoli con un rotondo 3-0 e si porta a -3 dall’Inter, lanciando un segnale fortissimo nella corsa scudetto. La vittoria più ampia e convincente del girone di ritorno arriva in un momento chiave della stagione e porta la firma della nuova, letale coppia d’attacco: Romelu Lukaku e Scott McTominay. 🔗napolipiu.com

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, ad Inzaghi regalo Scudetto” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Arrivo a pari punti? Spareggio scudetto nell'ultima settimana di maggio: dove si giocherebbe; Gazzetta - Tra campo e panchina il Napoli ha dimostrato una personalità da scudetto; Quote spareggio scudetto Serie A tra Inter e Napoli; GdS - Spareggio scudetto Inter-Napoli a San Siro? C'è anche un'altra opzione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Spareggio Inter-Napoli: annuncio su un problema sul luogo - In seguito alla sconfitta dell’Inter contro la Roma, al primo posto in classifica in Serie A ora c’è il Napoli da solo a +3 sulla squadra di Simone Inzaghi. Questo ha fatto sì che siano diminuite note ... 🔗passioneinter.com

Napoli da solo in vetta, spareggio scudetto sempre più improbabile - L’Inter, dopo le sconfitte contro Bologna e Roma, ha lasciato spazio al Napoli, che ieri sera – battuto il Torino – ha allungato a +3 in classifica, rendendo sempre più remota l’ipotesi di uno sparegg ... 🔗informazione.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, profumo di Scudetto” - Come raccontato da Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, Napoli ha risposto con forza e maturità all’entusiasmo di una città che fremeva per la fuga scudetto. Dopo la sconfitta dell’Inter ... 🔗informazione.it