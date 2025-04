Gazzetta dello Sport | Napoli-Conte Champions al top e altri acquisti per andare avanti

La storia del "club di passaggio" torna d'attualità. Come racconta Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport, tutto è ricominciato poco prima della sfida contro il Monza, quando Antonio Conte ha lasciato trapelare, quasi a sorpresa, un forte sfogo. Non tanto per i Contenuti – la delusione per quanto accaduto a gennaio con la cessione di Kvaratskhelia non era un mistero – quanto per la tempistica. Conte ha dovuto affrontare un Napoli in emergenza, in piena corsa scudetto, dopo l'infortunio di Neres. In quel momento, avrebbe potuto cedere allo sconforto; invece ha trasformato tutto in un messaggio di responsabilità per il gruppo e un avviso chiaro alla società: Conte non può fare miracoli da solo.

