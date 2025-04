Gazzetta dello Sport | Conte da record

NAPOLI – Trasformare l'ordinario in straordinario, far sembrare semplice ciò che è complicato: è questo il destino dei numeri uno. Come racconta Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha reso il Napoli una macchina da guerra, guidandolo da un difficile post-scudetto a un nuovo sogno tricolore. Partito da una situazione complicata, senza coppe e con una squadra da rifondare, Conte ha messo ordine, ha lavorato prima sulla testa, poi sulla condizione fisica, infine sull'identità tattica, trasformando i suoi uomini in un vero esercito.«Vincere lo scudetto sarebbe un prodigio», ha dichiarato Conte dopo la vittoria che ha riportato il Napoli in testa. Ma quanto fatto finora è già entrato nei libri di storia del club.PRIMATO STORICO: 74 PUNTI IN 34 GIORNATECome sottolinea D'Angelo, mai nessuno era riuscito a portare il Napoli così in alto alla prima stagione: 74 punti in 34 giornate.

Gazzetta dello Sport: "Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club" - Crederci fino all'ultimo. Non lasciare spazio ai rimpianti. Perché, a sette partite dalla fine, l'Inter è ancora nel mirino e il sogno scudetto resta vivo. Come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già compiuto un capolavoro, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Nessuno, la scorsa estate, avrebbe immaginato un Napoli capace di tenere testa a un'Inter così lanciata.

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli riparte tra Como e Inter, Conte studia le mosse per il rush finale" - Il Napoli torna in campo dopo il breve pit stop concesso da Antonio Conte e riprende il cammino verso un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra si rimette in moto con la consapevolezza di avere ancora un vantaggio di +2 sull'Inter e ben 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione.

Conte Juventus, la Gazzetta dello Sport rivela: «A maggio può succedere di tutto». Il punto sulla panchina - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus. Non sono previsti ribaltoni a stagione in corso, a maggio non può essere escluso a priori un cambio in panchina. Tre i nomi su cui sta ragionando la dirigenza in quest'ottica: oltre a Gian Piero Gasperini dell'Atalanta e Stefano Pioli dell'Al-Nassr, è da tenere in forte considerazione anche l'opzione Antonio

Napoli da Scudetto, Conte da record al suo primo anno: nessuno come lui - Il Napoli si prepara alle ultime partite per portare a casa lo Scudetto: guidata da Conte la squadra è la meno battuta d'Europa e i suoi numeri sono da record Antonio Conte ha trasformato il Napoli in

Conte a un passo dalla storia: la "decima" e gli altri record che può battere - In caso di titolo, sarebbe la sua decima Serie A, tenendo conto delle nove vinte fin qui da allenatore e giocatore. E poi i punti in classifica, la possibile impresa e la... geografia

Gazzetta dello Sport: "Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club" - Come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già compiuto un capolavoro ... cioè il 68%, è un record. L'edizione numero 63 del Salone del Mobile di Milano