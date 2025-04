Gaza ressa di donne e bambini davanti alla cucina umanitaria spintoni e pentolate in testa per un pasto dopo l' esaurimento delle scorte di cibo dell' Onu - VIDEO

Gaza, da quel momento la crisi umanitaria è peggiorata drasticamente A Gaza City, bambini e donne si sono accalcati davanti ad una cucina umanitaria, ognuno con in mano una pentola, per poter prendere del cibo, tra urla e spinton 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ressa di donne e bambini davanti alla cucina umanitaria, spintoni e pentolate in testa per un pasto dopo l'esaurimento delle scorte di cibo dell'Onu - VIDEO Dal 2 marzo Israele ha bloccato tutti gli aiuti che entravano a, da quel momento la crisiè peggiorata drasticamente ACity,si sono accalcatiad una, ognuno con in mano una pentola, per poter prendere del, tra urla e spinton 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Ressa per un pasto a Gaza: bambini e donne cercano di procurarsi il cibo: le drammatiche immagini - Stringendo pentole malconce, bambini e donne cercano di procurarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City: sono le drammatiche immagini che arrivano dalla Striscia dopo che l’Onu ha dichiarato di aver esaurito le scorte di cibo. La crisi umanitaria nel territorio palestinese è peggiorata da quando Israele ha bloccato tutti gli aiuti che entravano a Gaza dal 2 marzo. L'articolo Ressa per un pasto a Gaza: bambini e donne cercano di procurarsi il cibo: le drammatiche immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Onu: “In molti raid Israele uccide soltanto donne e bambini”. Monsignor Pizzaballa: “Catastrofe vergognosa” - Nella Striscia di Gaza sotto il fuoco di Israele c’è una “situazione drammatica, catastrofica, vergognosa, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine”. A dirlo in un’intervista a Tv2000 è monsignor Pierbattista Pizzaballa, cardinale e patriarca cattolico di Gerusalemme. 🔗ilfattoquotidiano.it

Onu:donne e bambini vittime raid a Gaza - 17.24 Le Nazioni Unite condannano l'impatto sui civili degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, sottolienando che "una grande percentuale delle vittime sono bambini e donne". "Tra il 18 marzo e il 9 aprile si sono verificati circa 224 attacchi contro edifici residenziali e tende per gli sfollati", afferma l'Alto Commissariato per i diritti umani in una nota. Per "36 attacchi documentati e verificati" dall'Ufficio, le vittime "erano solo donne e bambini". 🔗servizitelevideo.rai.it

