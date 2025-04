Gaza la denuncia dell’Onu | Staff torturato e usato da Idf come scudo umano

come scudi umani, privati del sonno, attaccati dai cani, minacciati e torturati dalle Idf dal 7 ottobre del 2023. A denunciarlo è Philippe Lazzarini, il direttore generale dell'Unrwa. "Sono stati trattati nel modo più scioccante e disumano", ha scritto . 🔗 (Adnkronos) – Cinquanta dipendenti dell'Agenzia dell'Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, l'Unrwa, sarebbero stati usatiscudi umani, privati del sonno, attaccati dai cani, minacciati e torturati dalle Idf dal 7 ottobre del 2023. Arlo è Philippe Lazzarini, il direttore generale dell'Unrwa. "Sono stati trattati nel modo più scioccante e dis", ha scritto . 🔗 Periodicodaily.com

