Gaza i familiari di cinque ostaggi a Roma | Ridateci i loro corpi

Roma i familiari di cinque ostaggi rapiti e uccisi da Hamas negli attacchi del 7 ottobre lanciano il loro appello ai governi occidentali per riavere le spoglie dei loro cari. Tra questi c'è Salem al-Atrash, beduino musulmano, che ha perso in quelle tragiche ore il fratello Muhammad: "L'ultima volta che ho sentito mio fratello è stato il 7 ottobre alle 6:13 del mattino, mi ha detto che sarebbe tornato da me e mi avrebbe chiamato e poi non l'ho più sentito. Dopo un paio d'ore ho ricevuto un video in cui si vedeva il suo corpo già nelle strade di Gaza calpestato dai miliziani di Hamas. Una scena orripilante. Quello che voglio chiedere al mondo è che si faccia pressione affinché tutti gli ostaggi, vivi e morti, siano riportati a casa. Noi non vogliamo la guerra, vogliamo la pace.

