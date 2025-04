Gaza bombardamento dell' Idf con droni sul centro città 12 morti tra cui 3 bambini colpiti mentre giocavano in bicicletta- VIDEO

