Gatti-Manna l'incontro a Firenze | il Napoli tiene d'occhio il caso rinnovo con la Juventus

Trevisani: «Napoli favorito sull’Inter per lo scudetto. Dopo Firenze!» - Riccardo Trevisani ha espresso il suo punto di vista sulla lotta scudetto, indicando poi quelle che potrebbero essere le conseguenze della sconfitta di Firenze per l’Inter nella corsa al Napoli capolista. IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani si è pronunciato a Sport Mediaset sul tema della lotta scudetto, con l’Inter momentaneamente a -3 dal Napoli primo in classifica. I nerazzurri, nel frattempo, devono guardarsi anche dall’Atalanta terza, al momento distante solo un punto dai meneghini. 🔗inter-news.it

Il Cavaliere Di Ruvo a Firenze su un’inedita Napoli di Lucio Dalla - Nel nuovo saggio del critico d’arte Mauro Di Ruvo “Lucio Dalla, l’ultimo trovatore del falso dramma” Napoli è il vero cuore lirico di Piazza Grande Una passione per Totò, un amore per Pavarotti e un testamento per Sorrento. Sono queste le novità che il critico Mauro Di Ruvo introduce nel suo nuovo saggio “Lucio Dalla, l’ultimo trovatore del falso dramma” pubblicato per le pagine della storica e prestigiosa Nuova Antologia, presso l’ormai istituzionale Fondazione Spadolini diretta dal prof. 🔗puntomagazine.it

Kean-Napoli, da Firenze sono sicuri: svolta inaspettata - Affare Kean al Napoli, da Firenze arrivano le ultime di calciomercato: svolta inaspettata per il bomber della Fiorentina che piace anche in Premier League. Benvenuta maturità. Venticinque anni compiuti a fine febbraio, Moise Kean sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. La scorsa estate, tra qualche titubanza degli addetti ai lavori, Raffaele Palladino chiese esplicitamente il suo acquisto alla società viola. 🔗spazionapoli.it

Gatti-Manna, l'incontro a Firenze: il Napoli tiene d'occhio il caso rinnovo con la Juventus - L`incontro. Poi immortalato. Ma tra i sorrisi, e altre persone della Juventus, perciò nient`affatto di mercato. Si spiega così, l`ultimo contatto tra il direttore. 🔗calciomercato.com