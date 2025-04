Furto nella notte al bar Affinity Malviventi in azione di notte rubati pochi soldi della cassa

Furto nella notte fra domenica e lunedì ai danni del bar Affinity di via Piemonte a San Benedetto. I carabinieri hanno identificato alcuni sospetti, ma le indagini sono ancora in corso. I Malviventi, almeno in tre, sono entrati in azione tra l’una e le due. Hanno forzato la porta del noto esercizio pubblico e una volta all’interno hanno rubato il fondo cassa, poche decine di euro, e la macchina cambia soldi che è stata ritrovata dopo poco nelle campagne attorno alla zona industriale di Centobuchi.I carabinieri avevano ricevuto la segnalazione di un passante che aveva notato la porta d’ingresso del bar con il vetro frantumato e subito si sono messi all’opera. Dopo aver rintracciato la proprietaria, i militari dell’arma sono stati in grado di rintracciare la macchina cambio soldi seguendo il segnale Gps di cui era dotata. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Furto nella notte al bar Affinity. Malviventi in azione di notte, rubati pochi soldi della cassa fra domenica e lunedì ai danni del bardi via Piemonte a San Benedetto. I carabinieri hanno identificato alcuni sospetti, ma le indagini sono ancora in corso. I, almeno in tre, sono entrati intra l’una e le due. Hanno forzato la porta del noto esercizio pubblico e una volta all’interno hanno rubato il fondo, poche decine di euro, e la macchina cambiache è stata ritrovata dopo poco nelle campagne attorno alla zona industriale di Centobuchi.I carabinieri avevano ricevuto la segnaldi un passante che aveva notato la porta d’ingresso del bar con il vetro frantumato e subito si sono messi all’opera. Dopo aver rintracciato la proprietaria, i militari dell’arma sono stati in grado di rintracciare la macchina cambioseguendo il segnale Gps di cui era dotata. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

