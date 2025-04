Furto all’isola ecologica di San Vito Ladri sorpresi dai vigilantes

ecologica approfittando della giornata di chiusura, per poi portare via il più possibile e, in particolare, tutto quel materiale eventualmente rivendibile sul mercato nero. I due, però, sono stati intercettati poco dopo dal personale della vigilanza e nel giro di poco tempo arrestati dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio a Spilamberto.I militari sono appunto intervenuti nell’isola ecologica di via San Vito dopo la segnalazione degli operatori della vigilanza che, poco prima, avevano notato i due Ladri mentre erano intenti a portare via materiale.La pattuglia è subito arrivata sul posto ed è così riuscita ad individuare i fuggitivi, che si stavano velocemente allontanando a bordo di un’auto dove poco prima avevano caricato il bottino. Ilrestodelcarlino.it - Furto all’isola ecologica di San Vito. Ladri sorpresi dai vigilantes Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si sono introdotti all’interno dell’isolaapprofittando della giornata di chiusura, per poi portare via il più possibile e, in particolare, tutto quel materiale eventualmente rivendibile sul mercato nero. I due, però, sono stati intercettati poco dopo dal personale della vigilanza e nel giro di poco tempo arrestati dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio a Spilamberto.I militari sono appunto intervenuti nell’isoladi via Sandopo la segnalazione degli operatori della vigilanza che, poco prima, avevano notato i duementre erano intenti a portare via materiale.La pattuglia è subito arrivata sul posto ed è così riuscita ad individuare i fuggitivi, che si stavano velocemente allontanando a bordo di un’auto dove poco prima avevano caricato il bottino.

