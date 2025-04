Furti in pieno giorno | ladro fa il giro dei locali e minaccia una commessa

pieno giorno, alle prime luci del mattino, iniziato alle 4.13 e terminato alle 7.04. è successo nella giornata di ieri – lunedì 28 aprile – nel centro storico di Rovereto, in viale Rosmini e in corso Bettini.A riprenderlo sono state le telecamere di videosorveglianza delle due vie. 🔗 Trentotoday.it - Furti in pieno giorno: ladro fa il giro dei locali e minaccia una commessa Un raid in, alle prime luci del mattino, iniziato alle 4.13 e terminato alle 7.04. è successo nella giornata di ieri – lunedì 28 aprile – nel centro storico di Rovereto, in viale Rosmini e in corso Bettini.A riprenderlo sono state le telecamere di videosorveglianza delle due vie. 🔗 Trentotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Furti in pieno giorno: ladro fa il giro dei locali e minaccia una commessa - Un raid in pieno giorno, alle prime luci del mattino, iniziato alle 4.13 e terminato alle 7.04. è successo nella giornata di ieri – lunedì 28 aprile – nel centro storico di Rovereto, in viale Rosmini e in corso Bettini. A riprenderlo sono state le telecamere di videosorveglianza delle due vie... 🔗trentotoday.it

Furti in pieno giorno: ladro fa il giro dei locali e minaccia una commessa - Un raid in pieno giorno, alle prime luci del mattino, iniziato alle 4.13 e terminato alle 7.04. è successo nella giornata di ieri – lunedì 28 aprile – nel centro storico di Rovereto, in viale Rosmini e in corso Bettini. A riprenderlo sono state le telecamere di videosorveglianza delle due vie... 🔗trentotoday.it

Case devastate dai ladri a Lazzate e Cogliate, furti anche in pieno giorno e con molto rumore - A Lazzate casa devastata dai ladri durante mentre i proprietari sono a una festa di compleanno, a Cogliate, piede di porco e flessibile per l’assalto alla villetta in pieno giorno. Ladri in azione a Lazzate, assalto alla casa, danni ingenti Proseguono gli episodi di furti in abitazione in tutta la zona. A Lazzate i ladri [...] 🔗ilnotiziario.net

Cosa riportano altre fonti

Rovereto, furti in pieno giorno: ladro fa il giro dei locali e minaccia una commessa; Furto in abitazione in pieno giorno: Rubati tutti i preziosi di famiglia; Novara, ancora ladri in azione in pieno giorno; Mappano sotto assedio: ladri tentano il colpo in pieno giorno, ma fuggono nel caos!. 🔗Cosa riportano altre fonti

Paestum, furto in un negozio di souvenir: il titolare pubblica le immagini sui social - Furto in pieno giorno nell’area archeologica di Paestum. Un uomo, apparentemente insospettabile, ha sottratto alcune decine di euro da un negozio ... 🔗msn.com

Benevento, furto in pieno centro: denunciato 35enne - Un furto in pieno giorno nel cuore di Benevento, una rapida attività investigativa e un volto già noto alle forze dell’ordine. Si ... 🔗msn.com

Furto in pieno giorno a Sondrio: arrestato un 40enne dell’Alta Valle - Nel primo pomeriggio di ieri, 21 aprile, i Carabinieri della Stazione di Sondrio hanno posto in stato di fermo un uomo di circa 40 anni, residente in Alta Valle, già noto alle forze dell’ordine, con l ... 🔗primalavaltellina.it