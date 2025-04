Furti e raffica di truffe telefoniche | Sua figlia ha avuto un incidente

Furti nelle case, tentativi di truffe soprattutto verso gli anziani e la lunga scia di vetri rotti alle automobili: riparte l’ondata di microcriminalità nei Comuni medicei. Il sabato santo si è verificato un tentativo di intrusione in una abitazione di Bacchereto ma, nonostante una finestra rotta, i ladri sono stati messi in fuga da qualcuno. A Poggio a Caiano, invece, proprio nella settimana di Pasqua un furto è andato, purtroppo a buon fine, in una villetta a Bonistallo. La famiglia era in vacanza e al rientro ha trovato le sbarre tagliate della finestra e in casa avevano rovistato i ladri portando via preziosi e soldi.Nei giorni scorsi, in particolare, ai residenti delle frazioni di Bacchereto e Spazzavento sono arrivate sul telefono fisso diverse chiamate sia per consegne (ovviamente fasulle) di raccomandate sia per incidenti accaduti ai figli. Lanazione.it - Furti e raffica di truffe telefoniche : "Sua figlia ha avuto un incidente" Leggi su Lanazione.it nelle case, tentativi disoprattutto verso gli anziani e la lunga scia di vetri rotti alle automobili: riparte l’ondata di microcriminalità nei Comuni medicei. Il sabato santo si è verificato un tentativo di intrusione in una abitazione di Bacchereto ma, nonostante una finestra rotta, i ladri sono stati messi in fuga da qualcuno. A Poggio a Caiano, invece, proprio nella settimana di Pasqua un furto è andato, purtroppo a buon fine, in una villetta a Bonistallo. La famiglia era in vacanza e al rientro ha trovato le sbarre tagliate della finestra e in casa avevano rovistato i ladri portando via preziosi e soldi.Nei giorni scorsi, in particolare, ai residenti delle frazioni di Bacchereto e Spazzavento sono arrivate sul telefono fisso diverse chiamate sia per consegne (ovviamente fasulle) di raccomandate sia per incidenti accaduti ai figli.

