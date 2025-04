Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri arrestate 11 persone anche a Pescara

persone che sono state arrestate all'alba di martedì 29 aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza riguardante un'associazione a delinquere dedita ai Furti, l'autoriciclaggio e la ricettazione, come riporta l'agenzia LaPresse.I carabinieri del Comando. 🔗 Ilpescara.it - Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, arrestate 11 persone (anche a Pescara) Sono in totale 11 leche sono stateall'alba di martedì 29 aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza riguardante un'associazione a delinquere dedita ai, l'autoriciclaggio e la ricettazione, come riporta l'agenzia LaPresse.I carabinieri del Comando. 🔗 Ilpescara.it

