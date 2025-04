Furci Siculo non dimentica | il palazzetto dello sport verrà intitolato a Lorena Quaranta

verrà intitolato, domattina, a Lorena Quaranta il palazzetto dello sport di Furci Siculo. Alla cerimonia, organizzata dal Comune, prenderanno parte i familiari della sfortunata ragazza e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Proprio a Furci Siculo, nel Messinese, la studentessa. 🔗 Agrigentonotizie.it - Furci Siculo non dimentica: il palazzetto dello sport verrà intitolato a Lorena Quaranta , domattina, aildi. Alla cerimonia, organizzata dal Comune, prenderanno parte i familiari della sfortunata ragazza e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Proprio a, nel Messinese, la studentessa. 🔗 Agrigentonotizie.it

Cade dalla scala in un cantiere a Furci siculo: operaio in prognosi riservata al Policlinico di Messina - Versa in condizioni critiche un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Furci Siculo, in un cantiere edile dove sono in corso i lavori di completamento di un complesso sportivo. L’uomo, un 57enne di Pagliara, dipendente di una ditta esterna, era giunto con un’autobetoniera per rifornire di calcestruzzo l’impresa esecutrice delle opere e al momento dell’incidente... 🔗feedpress.me

Furci Siculo, uccise poliziotto per gelosia: operaio condannato a 15 anni - Quindici anni di reclusione con l'accoglimento dello "sconto" di pena per il rito abbreviato. Esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. Mentre l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. È questo il verdetto deciso poco fa dalla Corte d'Assise per l’operaio edile 59enne Gaetano Antonio Nucifora . Fu lui, che il 2 ottobre del 2023 sul lungomare di Furci Siculo, uccise.. 🔗feedpress.me

Grave incidente sul lavoro a Furci Siculo, operaio in rianimazione dopo un volo di quattro metri - Grave incidente sul lavoro a Furci Siculo. Un operaio di 57 anni è stato ricoverato al Policlinico di Messina. L'incidente è avvenuto ieri mattina nel cantiere per il completamento di un impianto sportivo. L'uomo, di Pagliara, dipendente di una ditta esterna, sarebbe precipitato da una... 🔗messinatoday.it

Furci non dimentica Lorena Quaranta: le sarà intitolato il Palasport - FURCI SICULO – “Il mese di marzo ... quale quello della violenza sulle donne”. The post Furci non dimentica Lorena Quaranta: le sarà intitolato il Palasport appeared first on Tempostretto. 🔗msn.com

Favara e Furci Siculo unite nel nome di Lorena Quaranta - a Furci Siculo, il 30 aprile si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Palazzetto dello sport per volere del sindaco Matteo Francilia che ha dichiarato: “Furci non ti dimentica, Lorena, e ... 🔗grandangoloagrigento.it

Furci Siculo, uccise poliziotto per gelosia: operaio condannato a 15 anni - È questo il verdetto deciso dalla corte d'assise per l’operaio edile 59enne Gaetano Antonio Nucifora per l'uccisione del sovrintendente Giuseppe Catania ... 🔗msn.com