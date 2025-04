Fuori dagli schemi Mostra personale di Federica Mauro

Mostra personale di Federica Mauro, giovane aretina con disabilità insignita nel 2021 dal presidente Mattarella dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica per meriti artistici: https:toscanabile.comalfierato-della-repubblicaL’interpretazione e l’invenzione dei personaggi, con un velo. 🔗 Arezzonotizie.it - Fuori dagli schemi. Mostra personale di Federica Mauro di, giovane aretina con disabilità insignita nel 2021 dal presidente Mattarella dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica per meriti artistici: https:toscanabile.comalfierato-della-repubblicaL’interpretazione e l’invenzione dei personaggi, con un velo. 🔗 Arezzonotizie.it

“Fuori dagli schemi. Il mondo a modo mio" la mostra di Federica Mauro - Arezzo, 8 aprile 2025 – Sarà inaugurata mercoledì 9 aprile alle 12,30 al piano terra della "Vela" del Palazzo di Giustizia di Arezzo la mostra "Fuori dagli schemi. Il mondo a modo mio" di Federica Mauro. All'evento parteciperanno il Presidente del Tribunale, il Procuratore Generale ed il presidente di ANARI (Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana). La mostra espone le opere d’arte realizzate da Federica Mauro, una ragazza con disabilità cognitiva che nel 2021 ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l’alta onorificenza di Alfiere della Repubblica per meriti artistici ... 🔗lanazione.it

