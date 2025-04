Funicolare Centrale di Napoli via libera dei tecnici | c' è la riapertura

Napoli, la Funicolare centrale resta chiusa fino a domani - La Funicolare Centrale che collega via Toledo a piazzetta Fuga resta chiusa anche domani. Riaprirà dopodomani, 30 aprile, dopo la sostituzione del cavo traente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anm, chiusa la funicolare centrale di Napoli: Necessario controllare le funi, riaprirà il 30 aprile - “La Funicolare Centrale di Anm è soggetta a verifiche continue di sicurezza. Stanotte, durante le operazioni di manutenzione ordinaria alla via di corsa e alle funi si è rilevata la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici dell’impianto. A valle delle ulteriori verifiche fatte in mattinata, i dati hanno confermato la totale sicurezza dell’impianto. Tuttavia, Ansfisa , informata da ANM, ha chiesto di poter effettuare ulteriori prove prima di dare il nulla osta all’apertura dell’impianto stesso e di verificare l’opportunità di anticipare la sostituzione della fune prima della ... 🔗ildenaro.it

Giornata di passione per i trasporti a Napoli: chiuse funicolare centrale e linea 6 della metro - Brutta sorpresa per i fruitori dei trasporti pubblici a Napoli in questa giornata pre festiva di giovedì 24 aprile. A sorpresa è infatti chiusa la funicolare centrale. Anm sui propri profili istituzionali motiva il disservizio con "problemi tenici". Non va meglio per i passeggeri della linea 6... 🔗napolitoday.it

La Funicolare Centrale riapre domani 30 aprile dopo 6 giorni di stop: prima corsa alle 7 - La Funicolare Centrale riapre al pubblico domani, 30 aprile, dopo 6 giorni di fermo per la sostituzione del cavo traente ... 🔗fanpage.it

Funicolare Centrale di Napoli, arrivata la bobina con il cavo da sostituire. Cosenza: «Montaggio già in corso» - «Una sostituzione di cavo rapidissima. Questa notte - e solo di notte poteva arrivare - la bobina è arrivata a piazzetta Augusteo, Funicolare Centrale. Il montaggio con la ... 🔗msn.com

Funicolare centrale di Napoli, ecco la bobina sprint per cambiare il cavo - La bobina è arrivata ieri notte in piazzetta Augusteo, dopo la paura e i disservizi che hanno colpito la Funicolare Centrale. Nel corso dei disagi vissuti in queste ora da migliaia ... 🔗ilmattino.it