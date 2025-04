Fulminacci torna con il singolo Casomai in anteprima al Concertone

Fulminacci presenterà in anteprima sul palco del Concertone Casomai, il suo nuovo singolo

Dopo l'annuncio della sua presenza tra i protagonisti del Primo Maggio 2025 di Roma, Fulminacci presenterà in anteprima sul palco del Concertone Casomai (Maciste Dischi Warner Music Italy), il suo nuovo singolo, fuori ovunque venerdì 2 maggio, un brano che racconta, con il suo inconfondibile stile ironico, diretto e spiazzante, la fine di una storia d'amore.

"Mi aggiro tra le macerie ordinate delle mie abitudini mentre ti scrivo ancora "come stai". Adesso mi sento come il pane senza Nutella (o un buco senza ciambella?). Anche se non so ballare sul ritmo sgangherato del mio cuore distratto spero che la gente possa invece farlo su questa canzone – racconta l'artista – Casomai è prodotta da Golden Years, un nuovo amico con cui passo le giornate a complicarmi la vita tra suoni e indecisioni.

