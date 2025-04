Fuga di gas nella frazione di Canale chiusa fino a domattina la strada statale Umbro Casentinese a Barricate

stradale interessato dal guasto alla linea del gas verificatosi all’altezza del distributore di benzina di Canale. La chiusura è stata disposta dal primo cittadino Fausto Risini fino alle ore 4 di domani mattina. 🔗 Perugiatoday.it - Fuga di gas nella frazione di Canale, chiusa fino a domattina la strada statale Umbro Casentinese a Barricate Il sindaco di Città della Pieve ha firmato l’ordinanza di chiusura del trattole interessato dal guasto alla linea del gas verificatosi all’altezza del distributore di benzina di. La chiusura è stata disposta dal primo cittadino Fausto Risinialle ore 4 di domani mattina. 🔗 Perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Fuga di gas nella frazione di Canale, chiusa fino a domattina la strada di Barricate - Il sindaco di Città della Pieve ha firmato l’ordinanza di chiusura del tratto stradale interessato dal guasto alla linea del gas verificatosi all’altezza del distributore di benzina di Canale. La chiusura è stata disposta dal primo cittadino Fausto Risini fino alle ore 4 di domani mattina... 🔗perugiatoday.it

Esplosione in una palazzina a Monteverde, uomo estratto dalle macerie. Ipotesi fuga di gas - Esplosione in una palazzina a Monteverde nella mattinata di domenica 23 marzo. A essere interessato uno stabile composto da piano terra, primo piano e secondo piano. Una deflagrazione avvenuta - per cause ancora da accertare - in via Pio Foà all'altezza di via Vitellia. Secondo le primissime... 🔗romatoday.it

Esplosione per una fuga di gas nella villetta: ordinata la messa in sicurezza degli edifici coinvolti - Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza di due edifici danneggiati da un’esplosione avvenuta il 9 marzo scorso in via Peschiera del Garda a Marcianise. L'evento, causato da una fuga di GPL, ha provocato il crollo delle... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuga di gas nella frazione di Canale, chiusa fino a domattina la strada di Barricate; Fuga di gpl: 200 persone evacuate a Gambolò, nel pavese; Molazzana, trovato morto il proprietario della villetta esplosa. Si cerca la moglie; Cremona, esplosione a Costa Sant'Abramo, frazione di Castelverde: fuga di gas in una villetta di due piani, cinque i feriti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Città della Pieve, fuga di gas vicino a un distributore: strada chiusa - Un tratto della strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, nel territorio comunale di Città della Pieve, è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa di un guasto a una condotta del gas. Il ... 🔗umbria24.it

Fuga di gas dopo il cedimento del manto stradale a Cerreta Sant’Antonio - Intervento dei vigili del fuoco per la rottura della tubazione dellamedia pressione e dell'acqua nella frazione di Seravezza ... 🔗luccaindiretta.it

Fuga di gas per le frane. Disagi a Cerreta e Azzano - Un disagio nel disagio, verrebbe da dire. I problemi causati lo scorso giovedì notte dalla pioggia anche nel territorio ... 🔗msn.com